الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر محمد العارضة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، الأسير المحرر محمد العارضة من بلدة عرابة جنوب غربي جنين، خلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية أن العارضة، وهو أحد أسرى نفق الحرية الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" عام 2021، قبل أن يعاد اعتقالهم لاحقًا، كان قد تحرر ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل التي أُبرمت مع الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل العائلة في البلدة بعد محاصرته، قبل أن تعتقل العارضة وتنقله إلى جهة مجهولة، وسط اعتداءات وتنكيل بأفراد العائلة وتخريب محتويات المنزل.