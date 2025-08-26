الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر محمد العارضة

الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، الأسير المحرر محمد العارضة من بلدة عرابة جنوب غربي جنين، خلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية أن العارضة، وهو أحد أسرى نفق الحرية الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" عام 2021، قبل أن يعاد اعتقالهم لاحقًا، كان قد تحرر ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل التي أُبرمت مع الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل العائلة في البلدة بعد محاصرته، قبل أن تعتقل العارضة وتنقله إلى جهة مجهولة، وسط اعتداءات وتنكيل بأفراد العائلة وتخريب محتويات المنزل.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/306128

كلمات مفتاحية

الصفة محمد العارضة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر