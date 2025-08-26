استقالة مصورة من رويترز احتجاجًا على تبريرها اغتيال الصحفيين في غزة

قدّمت المصورة الكندية فاليري زينك، استقالتها من عملها مع وكالة رويترز بعد ثماني سنوات من التعاون، احتجاجًا على ما وصفته بدور الوكالة في "تبرير وتمكين الاغتيال المنهجي للصحفيين في قطاع غزة".

وقالت زينك في بيان مطوّل نشرته عبر منصاتها: "أصبح من المستحيل بالنسبة لي الحفاظ على علاقة مع رويترز، نظرًا لدورها في تبرير وتمكين اغتيال 245 صحفيًا في غزة. أنا مدينة لزملائي الفلسطينيين بهذا القدر على الأقل، وأكثر بكثير."

وأشارت إلى أن الوكالة تعمّدت نشر الادعاءات الإسرائيلية المضللة بحق الصحفي أنس الشريف وطاقم قناة الجزيرة الذين استُهدفوا في مدينة غزة بتاريخ 10 أغسطس، عندما زعمت إسرائيل زورًا أن الشريف ناشط في حركة حماس، معتبرة ذلك "واحدة من الأكاذيب التي تكرّرها وسائل الإعلام الغربية بشكل متواصل".

كما انتقدت زينك تجاهل رويترز للحقائق في قضية استشهاد مصورها حسام المصري الذي اغتيل برفقة أربعة صحفيين آخرين بعد إنجازه تقريرًا عن المجاعة في غزة، مؤكدة أن الوكالة لم تتعامل مع استشهاده بصدق وشفافية.

وأضافت: "لقد اعتزمت العمل الذي قدّمته لرويترز طوال ثماني سنوات، لكن لا يمكنني اليوم ارتداء بطاقتها الصحفية إلا بخزي وحزن عميقين. الصحفيون في غزة هم الأجرأ والأعظم ممن عاشوا، وأي مساهمة مستقبلية لي ستكون تكريمًا لشجاعتهم وتضحياتهم."

وهاجمت زينك وسائل الإعلام الغربية الكبرى مثل واشنطن بوست وأسوشيتد برس ورويترز، ووصفتها بأنها "تحولت إلى أداة لنقل الدعاية الإسرائيلية، تبرّر جرائم الحرب، وتُجرّد الضحايا من إنسانيتهم".