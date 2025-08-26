بطريركيتا الروم الأرثوذكس واللاتينية: الكهنة والراهبات يواصلون البقاء في غزة لخدمة المدنيين

أكدت بطريركية الروم الأرثوذكس والبطريركية اللاتينية في القدس، اليوم الثلاثاء أنه "لا يوجد أي مبرر للتهجير الجماعي المتعمد والقسري للمدنيين في قطاع غزة"، في ظل ما يتعرض له السكان من حرب إبادة وحصار خانق.

وأعلنت البطريركيتان في بيان مشترك أن الكهنة والراهبات قرروا البقاء في مدينة غزة، لمواصلة رعاية وخدمة جميع من سيبقون في مجمع كنيسة مار بورفيريوس للروم الأرثوذكس ومجمع كنيسة العائلة المقدسة للاتين، مؤكدتين أن واجبهم الروحي والإنساني يحتم عليهم الوقوف إلى جانب الشعب في محنته.

وشدد البيان على أن التهجير القسري الذي يتعرض له أهالي غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم.

وتُعد كنيسة مار بورفيريوس وكنيسة العائلة المقدسة من أبرز الملاجئ التي احتضنت آلاف النازحين منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حيث وفرت لهما الحماية الروحية والمساندة الإنسانية وسط ظروف مأساوية.