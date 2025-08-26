19 إصابة وحملة اعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال رام الله والبيرة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، وسط مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، ونفذت حملة مداهمات واعتداءات واسعة طالت المواطنين والمحال التجارية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 19 إصابة بالرصاص الحي والمعدني خلال مواجهات اندلعت عقب الاقتحام، إلى جانب عشرات حالات الاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في المنطقة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال حاصرت مجموعة من المواطنين داخل أحد المحال التجارية وسط المدينة، وأطلقت قنبلة صوتية باتجاههم، في مشهد أثار حالة من الذعر بين المتواجدين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان بعد مداهمة عدة محال ومؤسسات، وعبثت بمحتوياتها، في إطار ما وصفه الأهالي بـ"حملة تنكيل وعقاب جماعي تستهدف قلب المدينة".

ويأتي هذا الاقتحام في وقت تشهد فيه مدن الضفة الغربية تصعيدًا إسرائيليًا متواصلاً، تخلله عمليات مداهمة واعتقالات واستهداف للمرافق المدنية والتجارية، وسط إدانات فلسطينية واسعة اعتبرت ما يجري جزءًا من مخطط الاحتلال لفرض سيطرته الميدانية على الضفة