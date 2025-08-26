الخارجية القطرية: الكرة الآن في ملعب الاحتلال.. ما وافقت عليه حماس يتطابق مع موافقة إسرائيل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن ما وافقت عليه حركة حماس يتطابق تمامًا مع ما وافقت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال الذي يبدو أنه لا يرغب في التوصل إلى اتفاق.

وأوضح المتحدث أن إسرائيل لم تقدّم حتى الآن ردًا على المقترح المطروح على طاولة المفاوضات، رغم وضوح بنوده وتوافق الأطراف الأخرى عليه، مضيفًا أن الدوحة ملتزمة بمواصلة جهودها حتى نهاية الحرب، وترحب في الوقت نفسه بكل الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار.

ودعا المتحدث المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال من أجل دفعه إلى التعاطي بجدية مع مسار المفاوضات، مشيرًا إلى أن مصر وقطر لا تضعان أي اعتبار لمكان انعقاد المحادثات، فالأولوية تكمن في التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة المدنيين.

وحذّر من أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على الأرض لن يؤدي إلى أي نتائج إيجابية، بل سيعقّد المشهد ويُباعد فرص التوصل إلى حلّ عادل.