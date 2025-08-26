مرداوي: اقتحام رام الله جريمة ونهج استئصالي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن اقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة لمحافظات الضفة الغربية، وما شهدته مدينة رام الله صباح اليوم الثلاثاء، تعبر عن النهج التدميري الاستئصالي الواضح للاحتلال وأهدافه الخبيثة في إحكام سيطرته الميدانية بالضفة.

ووصف القيادي في حركة "حماس"، محمود مرداوي، في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، اقتحام الاحتلال لرام الله ومداهمة بنوكاً ومحلات صرافة ومرافق مدنية بـ "عمليات الهمجية".

وشدد "مرداوي" على أنّ استهداف المرافق المدنية واقتحام المؤسسات التجارية والبنكية "يمثل جريمة مكتملة الأركان، وامتداداً لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ حوالي عامين في قطاع غزة".

وأردف: "عدوان الاحتلال لن يفلح في نشر الرعب في نفوس المواطنين أو ثنيهم عن تمسكهم بأرضهم وحقوقهم، والشعب الفلسطيني هو صمام الأمان لإفشال مخطط الضم والتهجير".

وأشاد القيادي في "حماس"، بالجماهير الفلسطينية في رام الله وكافة المحافظات؛ "الذين سارعوا للتصدي لتوغلات الاحتلال".

ودعا لمزيد من التكاتف والوحدة لصد عدوان الاحتلال بكل الوسائل، والاستمرار في نهج المقاومة دفاعاً عن الأرض والكرامة والحقوق الوطنية الثابتة.

وطالب القيادي محمود مرداوي، المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والتحرك للجم آلة البطش والعدوان التي تستفرد بأهل الضفة الغربية.