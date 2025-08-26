"القسام" تعرض مشاهد من كمين بيت حانون المركّب

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، مشاهد من الكمين المركّب ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، الذي استهدف قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة في يوليو/ تموز الماضي.

واستهدفت الكمين الذي وقع مساء السابع يوليو/ تموز الماضي، قوة راجلة من كتيبة "نتساح يهودا" التابعة للواء كفير في جيش الاحتلال، أثناء تقدمها في منطقة الزراعة شمالي بيت حانون بالقرب من معبر "إيرز"،

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 5 من جنوده وإصابة 20 آخرين بجروح مختلفة.

وأشارت "القسام" إلى أن كتيبة "نتساح يهودا" تعرضت سابقا لعدة ضربات قاتلة في منطقة بيت حانون، وبينت في الفيديو أن تجهيز الكمين الأخير تم قبل 12 ساعة من موعد التنفيذ.

وأظهرت المشاهد لحظة تقدم القوة المستهدفة باتجاه الكمين المعد مسبقا، قبل أن يتم تفجير العبوة الأولى، ما أدى لوقوع إصابات في القوة.

وتبين مشاهد التقطتها كاميرات الاحتلال حالة الإرباك التي سادت القوة المستهدفة إثر التفجير الأول، ويسمع فيها صراخ الجنود.

كما عرضت المشاهد لحظة تقدم قوة النجدة لإنقاذ القوة المستهدفة، قبل أن يتم استهدافها بعبوة ثانية، ووقوع مزيد من الإصابات في صفوف القوتين، وتظهر المشاهد عملية سحب المصابين والقتلى تحت جنح الظلام.