الاحتلال ينفذ عملية تفجيرية ويُجرف أراضٍ جنوب لبنان

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عملية تفجيرية جنوبي لبنان، ووسعت موقعًا عسكريًا استحدثته بعد الحرب العدوانية على لبنان، تزامنًا مع تحليق مُنخفض للطيران الإسرائيلي المسير.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (لبنانية رسمية)، إن دوى انفجار قوي سُمع فجر اليوم الأربعاء، جراء تفجير نفذه العدو (قوات الاحتلال) داخل بلدة كفر كلا، وسمعت أصداؤه في بلدات قضاء مرجعيون، جنوبي البلاد.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن قوات الاحتلال قامت بأعمال توسعة لموقع عسكري مُستحدث في تلة جل الدير، عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، جنوبي لبنان.

وأوضحت: "رُصدت جرافة عسكرية كبيرة (تابعة لقوات الاحتلال) تعمل على إزالة الصخور وتقوم بأعمال تجريف".

وتوغلت قوة إسرائيلية لمنطقة الوادي الواقع في سفح تلة الحدب، وإلى خلة وردة في أطراف عيتا الشعب، وبقيت لأكثر من ساعة في المنطقة قبل أن تنسحب منها؛ وفقًا لـ "الوكالة الوطنية".

وحلّق طيران الاحتلال الحربي في أجواء النبطية، جنوبي لبنان، على مستوى منخفض. بينما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من أحد المزارعين أثناء قيامه بقطف السماق في حي الجدار شرق مدينة ميس الجبل، دون وقوع إصابات.

وتشن "إسرائيل" اعتداءات شبه يومية على الأراضي اللبنانية، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الذي خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن أكثر من 280 شهيدا جريحا، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وكانت "إسرائيل" قد بدأت عدوانها على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن يتصاعد ويتحوّل إلى حرب واسعة النطاق اعتبارًا من 23 سبتمبر/ أيلول 2024.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية وموجات تهجير داخلية في الجنوب اللبناني.