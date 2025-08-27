بطريركيتا الروم الأرثوذكس واللاتين بالقدس تحذّران من تهجير سكان غزة وتدعوان لوقف الحرب

أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية والبطريركية اللاتينية في القدس بيانًا مشتركًا، عبّرتا فيه عن قلقهما البالغ من التطورات الميدانية في غزة، في ظل إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها السيطرة على المدينة وما رافقه من تعبئة عسكرية واسعة وقصف مكثّف وأوامر إخلاء لعدد من الأحياء.

وأكد البيان أن العمليات الجارية تحمل مؤشرات على تهجير جماعي قسري لمئات آلاف المدنيين، بمن فيهم من لجأوا إلى مجمّع كنيسة مار بورفيريوس للروم الأرثوذكس ومجمّع كنيسة العائلة المقدسة للاتين في مدينة غزة، حيث يقيم مئات المسنين والنساء والأطفال وذوي الإعاقة. وأوضح أن الكهنة والراهبات قرروا البقاء إلى جانب المدنيين المحتمين داخل هذين المجمّعين رغم المخاطر.

وشدّد البيان على رفض أي مستقبل قائم على الأسر أو تشريد الفلسطينيين أو الانتقام منهم، معتبرًا أن مغادرة المدنيين لمدينة غزة في ظل الظروف الحالية يوازي "إعلان حكم بالإعدام" عليهم بسبب الجوع والإنهاك.

واستشهد البيان بكلمات البابا لاون الرابع عشر الذي دعا إلى احترام حقوق جميع الشعوب، خصوصًا حقها في العيش على أرضها وعدم إجبارها على المنفى القسري، مؤكدًا أن "لا مبرّر للتهجير الجماعي المتعمّد للمدنيين".

كما ناشدت البطريركيتان المجتمع الدولي التدخّل العاجل لوقف ما وصفتاه بـ"الحرب العبثية والمدمّرة"، وإنهاء دوامة العنف، وتمكين العائلات من التعافي، إضافة إلى العمل من أجل عودة المفقودين والرهائن الإسرائيليين.