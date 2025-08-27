10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية بغزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، تسجيل 10 حالات وفاة في القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية 10 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان.

وأشارت الصحة في بيان مقتضب، إلى أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 313 شهيدًا، من بينهم 119 طفلًا.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدًا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.

والثلاثاء، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من سيناريو أسوأ للمجاعة في قطاع غزة حال لم يتغير الوضع القائم.

وقالت المتحدثة باسم المكتب أولغا تشيريفكو، في تصريحات صحفية: إن المجاعة بدأت تتفاقم بوتيرة متسارعة جراء استمرار الحصار والتجويع الإسرائيلي.

وأشارت تشيريفكو إلى تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابع للأمم المتحدة، والذي أكد وجود مجاعة في محافظة غزة، وتوقع امتدادها إلى محافظتي دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبه بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.