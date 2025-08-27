عميد عسكري للرسالة: الكمائن التكتيكية شكّلت  أبرز أساليب المقاومة

قال الخبير العسكري العميد هيثم حسون إن المقاومة الفلسطينية في غزة نجحت، منذ بداية العدوان الصهيوني المجرم على الشعب الفلسطيني، في تطوير خبراتها القتالية بشكل يومي، وابتكار أساليب خلاّقة لمواجهة التفوق الكبير للعدو في العتاد والوسائط العسكرية.

وأوضح حسون لـ "الرسالة نت" أن الكمائن التكتيكية شكّلت أحد أبرز أساليب المقاومة، حيث تمكّنت من إحباط قدرات العدو الاستطلاعية والتغلب على تفوقه عبر بناء كمائن هندسية ونارية بوسائل بسيطة، إلى جانب اعتماد خطط خداع وتمويه ناجحة كبّدت قوات الاحتلال خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأثرت بصورة واضحة على معنويات جنوده وقياداته.

وأشار إلى أن التنسيق العالي بين الكمائن وباقي أساليب القتال الدفاعية، واختيار الأسلحة المناسبة لكل مواجهة، إضافة إلى الظهور المفاجئ للمقاومين في أماكن غير متوقعة، ساهم في إفشال خطط الاحتلال. كما اعتمدت المقاومة على أساليب استدراج العدو عبر التمويه المكشوف أو المستتر، ما جعلها تحقق نجاحات ميدانية متكررة.

وختم العميد حسون بالتأكيد على أن هذه التكتيكات حالت دون قدرة الاحتلال على التمركز طويل الأمد أو بناء منشآت تحصينية تُمكّنه من فرض احتلال دائم، وأفشلت أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى التهجير أو إعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.