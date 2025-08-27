الدفاع المدني: الاحتلال يروّج لأكاذيب حول أماكن آمنة في غزة ويدفع السكان إلى نزوح قسري متكرر

حذّر مدير دائرة الإمداد في جهاز الدفاع المدني، محمد المغير، من خطورة الأوضاع الإنسانية في جنوب قطاع غزة، مؤكدًا أن الاحتلال يروّج "لأكاذيب" حول وجود أماكن آمنة وواسعة للنازحين، في وقت يسيطر فيه عسكريًا على أكثر من 85% من مساحة الجنوب.

وأوضح المغير أن منطقة "مواصي خانيونس" التي توصف من قبل الاحتلال كمكان آمن باتت مكتظة بالكامل ولا تتحمّل أي أعداد إضافية من النازحين. وأشار إلى أن السكان هناك يعيشون في ظروف قاسية للغاية، حيث لا يجدون مياهًا صالحة للشرب أو للاستحمام، ويفترشون الأرض بلا مقومات للحياة الأساسية.

وأضاف أن ما يجري في غزة هو نزوح قسري متكرر "يعصف بالكرامة ويهدد الحياة"، مؤكدًا أن استمرار هذا الواقع يعمّق المأساة الإنسانية ويفاقم من معاناة مئات آلاف المدنيين.

---