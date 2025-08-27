بلدية خانيونس: أزمة عطش خانقة في "المواصي" والوضع الصحي مهدد بالانهيار

حذّر مدير إمداد المياه في بلدية خانيونس، سلامة شراب، من تفاقم أزمة المياه في منطقة "المواصي"، مؤكدًا أن المنطقة تشهد "عطشًا شديدًا واكتظاظًا لا يُحتمل" في ظل تزايد أعداد النازحين إليها.

وأوضح شراب أن البلدية لا تتمكّن من توفير أكثر من 8 إلى 10 آلاف كوب مياه يوميًا، في حين أن الحاجة الفعلية تتجاوز 15 ألف كوب، ما يجعل الفرد بالكاد يحصل على 3 إلى 4 أكواب فقط يوميًا للشرب والاستخدامات الأساسية.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع ينذر بانهيار صحي كارثي، في ظل الظروف المعيشية الصعبة وانعدام مقومات الحياة الأساسية، داعيًا إلى تدخل عاجل لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المائية والإنسانية للسكان في "المواصي".