رئيسة منظمة أنقذوا الأطفال: إسرائيل تحتجز أطفالًا فلسطينيين في ظروف لا إنسانية

أعربت رئيسة منظمة أنقذوا الأطفال عن قلق بالغ إزاء استمرار احتجاز أطفال فلسطينيين داخل مراكز احتجاز عسكرية إسرائيلية، مؤكدة أن ظروف الاحتجاز لا تراعي حقوقهم الأساسية ولا المعايير الإنسانية.

وأضافت أن هؤلاء الأطفال يُجبرون على المثول أمام محاكم عسكرية إسرائيلية، وهي محاكم "لا ترقى للمعايير الدولية للعدالة"، ما يعرّض مستقبلهم النفسي والاجتماعي للخطر، ويزيد من معاناتهم وسط أوضاع إنسانية متدهورة أصلًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت المنظمة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المحتجزين، وضمان حمايتهم وفق القوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل.

 

