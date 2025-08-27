أنصار الله تعلن قصف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله أن قواتهم قصفت مساء اليوم مطار اللد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2.

وأوضح المتحدث أن هذا الهجوم يأتي في إطار ما وصفه بـ"الرد المشروع على جرائم الإبادة والتجويع التي يقترفها العدو بحق المدنيين في قطاع غزة"، مؤكدًا أن عمليات الاستهداف ستتواصل ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تصعيد الغارات الإسرائيلية الدامية على غزة، والتي أسفرت منذ فجر اليوم عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية داخل القطاع المحاصر.