الرشق: تصريحات المبعوث الأمريكي صدى لنتنياهو وتبرير لجرائم الإبادة في غزة

استنكر القيادي في حركة حماس عزت الرشق التصريحات الصادرة عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والتي زعم فيها أن الحركة تعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أنها لا تعكس حقيقة ما يجري من تعطيل ممنهج سببه تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الرشق إن تصريحات ويتكوف "باتت مجرد صدى لصوت نتنياهو وحكومته من مجرمي الحرب"، مشدداً على أن الوسطاء والمجتمع الدولي يدركون الحقائق الفعلية حول مسار المفاوضات.

وأشار إلى أن موقف الإدارة الأمريكية جاء بعد إعلان حماس موافقتها الواضحة على المقترح الذي قدمه الوسيطان المصري والقطري قبل عشرة أيام، في وقت يواصل فيه الاحتلال تجاهل المقترح، وحشد قواته، وتصعيد عملياته العسكرية وتدميره لمدينة غزة وارتكابه المجازر بحق المدنيين.

وأكد الرشق أن هذه المواقف الأمريكية تندرج ضمن سياسة الانحياز الكامل للاحتلال، وتشكّل غطاءً لنتنياهو لارتكاب المزيد من الجرائم والإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة.