جيش الاحتلال يشن غارات وينفذ إنزالا عسكرياً بريف دمشق

قال مصدر عسكري سوري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ إنزالا عسكريا في ثكنة عسكرية بمنطقة الكسوة بريف دمشق، وإنه أمضى أكثر من ساعتين في منطقة الإنزال.

وأضاف المصدر أن الجيش استقدم عشرات الجنود وعددا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق، مشيرا إلى أن أي اشتباك لم يحدث بين القوات المشاركة بالإنزال الذي شاركت فيه 4 مروحيات عسكرية وقوات الجيش السوري.

من جانبه، قال مصدر حكومي لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن عناصر الجيش عثروا قرب جبل المانع في منطقة الكسوة بريف دمشق في 26 أغسطس/آب الجاري على أجهزة مراقبة وتنصت، مشيرا إلى أنه أثناء تعامل الجيش مع أجهزة المراقبة قرب جبل المانع تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي.

وأضاف المصدر الحكومي أن القصف الإسرائيلي قرب جبل المانع أسفر عن شهداء وإصابات وتدمير آليات.

وهذا الإنزال الجوي الإسرائيلي هو الأول من نوعه في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 2024.

وتأتي عملية الإنزال بعد ساعات من هجوم جوي جديد شنه الاحتلال على ثكنات عسكرية في جبل المانع بالقرب من الحرجلة في منطقة الكسوة، هو الثاني في 24 ساعة، مستهدفة ثكنات عسكرية، وفق ما أفادت به مصادر للجزيرة.