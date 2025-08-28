حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتدعو لخطوات عملية لوقف الإبادة في غزة

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي – باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية – الذي دعا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكد أن استخدام التجويع كسلاح محظور بموجب القانون الدولي.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن البيان يسلّط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي الذي صنعه الاحتلال في غزة، وعلى خطورة تفشّي المجاعة، ولا سيما بين الأطفال والمدنيين الأبرياء، حيث قضى المئات منهم جوعاً نتيجة سياسة التجويع الممنهجة التي يتبعها الاحتلال.

وأكدت الحركة أن الموقف الدولي خطوة متقدمة تُظهر إجماعاً واسعاً على إدانة جريمة الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي يشنّها الاحتلال ضد أكثر من مليوني فلسطيني محاصَر في القطاع.

وشددت على أن استمرار الموقف الأمريكي المانع لصدور قرارات ملزمة يجعل الولايات المتحدة شريكاً كاملاً في الجريمة، ومسؤولة عن المجاعة والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ودعت "حماس" مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لردع حكومة الاحتلال برئاسة مجرم الحرب نتنياهو، وإلزامها بوقف حرب الإبادة الوحشية المستمرة منذ قرابة 23 شهراً، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.