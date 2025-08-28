تصعيد ميداني في الضفة الغربية: عشرات الإصابات واقتحامات واعتداءات متواصلة

شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية خلال الساعات الماضية تصعيداً ملحوظاً من قوات الاحتلال والمستوطنين، تخللته اعتداءات واعتقالات وتوسّع استيطاني متسارع.

ففي مدينة نابلس، أصيب أكثر من 80 مواطناً معظمهم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، فيما اعتدى الجنود بالضرب المبرح على والد الأسير أيهم عقل في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

كما تواصلت اعتداءات المستوطنين، حيث هاجموا خربة اقواويس في مسافر يطا جنوب الخليل، وأقاموا بؤراً استيطانية جديدة بالتوازي مع توسيع أخرى في المنطقة، إلى جانب شروعهم ببناء بؤرة استيطانية قرب قرية فرعتا شرق قلقيلية. وفي القدس، أُصيب عدد من المواطنين جراء مواجهات في مدينة البيرة عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، فيما رشق شبانٌ حافلة للمستوطنين بالحجارة قرب بلدة حِزما شمال شرق المدينة، ما أدى إلى تضررها.

وفي المسجد الأقصى، اقتحم أكثر من 260 مستوطناً وجندياً وسائحاً باحاته بحماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع شروع سلطات الاحتلال بشق طريق استيطاني يربط بين بلدتي حزما وجبع شمال القدس المحتلة.

من جهة أخرى، فجّرت أجهزة أمن السلطة عبوات ناسفة للمقاومة بعد العثور عليها في بلدة طمون قضاء طوباس، بينما يواصل المعتقل السياسي مصعب اشتية من نابلس إضرابه عن الطعام لليوم الثامن على التوالي داخل سجون السلطة.