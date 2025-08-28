ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة في غزة إلى 317 شهيدًا بينهم 121 طفلًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2025، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم طفلان.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 317 شهيدًا، من بينهم 121 طفلًا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر وما يرافقه من حصار خانق.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في غزة من قِبل شبكة تصنيف المرحلة المتكاملة للأمن الغذائي (IPC) بتاريخ 22 أغسطس الجاري، جرى تسجيل 39 حالة وفاة، بينهم 6 أطفال، في ظل استمرار منع وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.