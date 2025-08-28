الحوثي: العدو الإسرائيلي يستهدف المدنيين في غزة بكل وسائل الإبادة

قال السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي إن "العدو الإسرائيلي يستهدف أسبوعياً الشعب الفلسطيني في غزة بكل وسائل الإبادة قتلاً وتجويعاً"، مؤكداً أن "العدو يسعى بشكل مقصود وواضح ومتعمد إلى إبادة أكبر قدر ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "جرائم العدو الإسرائيلي تجسد همجيته ومعتقداته وثقافته وفكره الظلامي الذي ينتهج هذه التوجهات والتصرفات والجرائم"، مشيراً إلى أن "العدو ينطلق في إجرامه من خلفية إجرامية ظلامية تحول الإنسان إلى متوحش ومجرم ومتجاوز لكل التعاليم الإلهية".

وتابع الحوثي أن "العالم يرى في جرائم العدو الإسرائيلي الممارسة الواضحة للطغيان والإجرام والإهلاك للحرث والنسل وسفك الدماء وإهدار حياة الناس"، موضحاً أن "المدنيين هم أكبر هدف للعدو الإسرائيلي ويستهدفهم بكل وحشية بما يكشف إفلاسه من كل القيم بين أمم الأرض".

وأكد أن "العدو الإسرائيلي عدو منفلت في إجرامه ووحشيته ويتعامل بكل طغيان ويتجاوز كل الحدود"، مشدداً على أن "ما يقوم به في قطاع غزة وغيرها يجب النظر إليه على أنه عدوان سافر على الإنسانية والحياة وكل القيم، وليس نزاعاً كحال أي صراع".

وقال الحوثي إن "ما يقوم به العدو الإسرائيلي يرسخ المسلك الوحشي والإجرامي الشاذ عن كل الركب الإنساني، ويؤصل لكل استباحة"، لافتاً إلى أن "التسليم به في المحيط العربي والإسلامي كارثة وتفريط عظيم وإخلال جسيم بالمسؤولية".

وأضاف أن "مخطط العدو الإسرائيلي يقوم على الاستباحة للدم والعرض والمقدسات والهوية للشعوب"، محذراً من أن "التعامل العربي مع ما يقوم به العدو كأحداث جنائية يمثل حالة خطيرة".

وتابع الحوثي أن "العدو الإسرائيلي جعل في مقدمة أهدافه منذ بداية عدوانه على قطاع غزة المستشفيات لأنه عدو للإنسانية"، مبيناً أنه "يستمر في استهداف المستشفيات كما فعل مع مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي وغيره من المستشفيات".

وأشار إلى أن "العدو يجعل من الأطباء والكوادر الصحية هدفاً للقتل والجرح والاختطاف"، مضيفاً أن "ما قام به ضد مجمع ناصر الطبي هذا الأسبوع هو في سياق ممارساته الإجرامية".

وأوضح الحوثي أن "استهداف فرق الإسعاف والإنقاذ والصحفيين والإعلاميين جريمة بشعة جداً ونهج إسرائيلي في التعامل مع الناس"، مؤكداً أن "النهج اليهودي الصهيوني يتلذذ ويرتاح بممارسة أبشع الإجرام وهذا شيء واضحٌ ومكشوف".

ولفت إلى أن "ما تحدث عنه الجنود الصهاينة لوسائل الإعلام الإسرائيلية يؤكد أن ما جرى في مجمع الناصر إنما هو ضمن قرار ومخطط مصادق عليه من كبار مجرميهم"، مشدداً على أن "جريمة استهداف المستشفيات جريمة بشعة جداً والتكتيك فيها إجرامي وحشي بكل ما تعنيه الكلمة".

وأضاف الحوثي أن "العدو الإسرائيلي في مصائد الموت يمارس كل يوم عمليات القتل والإبادة للساعين إلى الحصول على الغذاء ممن يضغط عليهم ويعذبهم بالتجويع"، وأن "العدو قام بتدمير 98% من كل المنشآت الزراعية، وعطل الجانب الزراعي ومنع أهالي غزة من تحصيل قوتهم الضروري".

وأوضح أن "العدو بعد تدمير الزراعة منع دخول البضائع، ثم عندما وصل السكان إلى مستوى الانهيار، منع عنهم أيضاً دخول المساعدات الموجودة على المنافذ، وأبقى المساعدات في المنافذ حتى تتلف أو تفقد صلاحيتها، ثم أحرق البعض منها"، مشدداً على خطورة هذا التكتيك.