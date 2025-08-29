آخر مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة

استشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 62966 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159266، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

7:13 مصادر مستشفيات غزة: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة

6:39 مصدر بمستشفى شهداء الأقصى: 3 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة

5:13 قصف مدفعي وجوي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

5:12 إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية محيط جسر وادي غزة وسط القطاع

4:53 قصف مدفعي شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

4:53 قصف خيمة نازحين في أرض السفينة قرب مستشفى حمد القطري شمال غربي غزة

3:23 مصدر بمستشفى شهداء الأقصى في غزة: شهيدان ومصابون في قصف مسيرة إسرائيلية شقة سكنية في دير البلح وسط القطاع

3:22 5 شهداء في قصف خيام نازحين بمواصي خان يونس:

شهداء الخيمة قرب بئر 19:

1. محمد حافظ أحمد أبو جامع (29 عامًا).

2. ⁠زوجته رزان إبراهيم عرفات البرقوني (19عامًا).

3. ⁠إبراهيم سعد سلامة الدباري (58 عامًا).

شهداء الخيمة غرب محطة طبريا:

4. ⁠فايق محمود إسماعيل أبو حماد (56 عامًا).

5. ⁠شهيد مجهول الهوية.

3:08 استشهاد فايق محمود أبو حماد وإصابة 9 آخرين نقلوا للمستشفى الميداني الكويتي ومستشفى الهلال الأحمر بمواصي خان يونس جراء قصف خيمة

3:07 شهيد ومصابون في قصف خيمة قرب طبريا في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة

3:06 شهيد ومصابون في قصف خيمة قرب طبريا في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة

2:33 مصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في محيط محطة طبريا غربي خان يونس

2:32 استشهاد محمد حافظ أبو جامع جراء قصف خيمة نازحين في محيط بئر 19 غربي مدينة خان يونس

1:37 قصف من مسيرة إسرائيلية قرب بئر 19 جنوبي مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:33 قوات الاحتلال تفجر روبوتات مفخخة لتدمير منازل المواطنين في جباليا البلد والنزلة شمال غزة