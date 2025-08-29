غوتيريش: مستويات الموت في غزة لا مثيل لها في الأزمنة الحديثة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من عواقب وخيمة، في حال توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.

جاء ذلك خلال حديثه إلى الصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن الدولي، قبيل مشاركته في اجتماع المجلس الذي كان مقررا مسبقا عن الوضع في هايتي.

وقال غوتيريتش إن المدنيين في غزة يواجهون تصعيدًا مميتًا، وإن إعلان "إسرائيل" نيتها الاستيلاء عسكريًا على غزة، يشير لمرحلة جديدة وخطيرة.

وأضاف أن مستويات الموت والدمار في غزة ليس لها مثيل في الأزمنة الأخيرة. وحذّر من العواقب المدمرة لتوسيع "العمليات العسكرية" الإسرائيلية في مدينة غزة.

وشدد الأمين العام على ضرورة عدم استخدام تجويع المدنيين كوسيلة في الحرب، وعلى ضمان حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. وأضاف: "لا مجال لمزيد من الأعذار ولا العراقيل ولا الأكاذيب".

وتطرق إلى القصف الإسرائيلي المتكرر، بما في ذلك على مستشفى ناصر في خان يونس أوائل الأسبوع. وقال: "هجوم يتبعه آخر، يقتل مدنيين منهم عاملون في المجال الطبي وصحفيون يقومون بعملهم الأساسي. كل هذا تحت أنظار العالم".

وقال الأمين العام إن هذه الهجمات جزء من سجل لا ينتهي من الفظائع، وشدد على ضرورة تحقيق المساءلة.

وأكد ضرورة حماية المدنيين. وقال: "لنكن واضحين: إن مستويات الموت والدمار في غزة ليس لها مثيل في الأزمنة الحديثة".

ودخلت حرب الإبادة الجماعيَّة الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 693، أمعن خلالها جيش الاحتلال في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين.

ويتزامن ذلك مع حرب التجويع والحصار ومنع المساعدات عن سكان القطاع، وهو ما أسفر عن حالة مجاعة كارثية، وتفشٍّ للأمراض، وتصاعد في أعداد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية.

وخلال الساعات الـ 24 الماضية، ارتقى 64 شهيدًا، منهم 21 من طالبي المساعدات، وفق مصادر إعلامية.