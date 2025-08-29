نجوم هوليوود يدعمون فيلما يجسد مأساة الطفلة الشهيدة من غزة هند رجب

انضم عدد من مشاهير الممثلين الأمريكيين في هوليوود، لإنتاج فيلم "صوت هند رجب"، الذي يجسد مأساة الطفلة التي قتلها جيش الاحتلال وعائلتها بمدينة غزة في يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك قبل عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي.

وأفاد موقع "ديد لاين" الإخباري الأمريكي أن نجوم هوليود، براد بيت، وخواكين فينيكس، وروني مارا، وألفونسو كوارون، وجوناثان غليزر، سينضمون إلى إنتاج الفيلم الذي تخرجه التونسية كوثر بن هنية، المرشحة لجائزة "أوسكار".

ويُجسد الفيلم الساعات الأخيرة من حياة الطفلة هند التي كانت بعمر 5 سنوات عندما قتلها جيش الاحتلال مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غرب مدينة غزة في 29 يناير 2024.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في 3 أيلول/ سبتمبر المقبل بمدينة البندقية الإيطالية، في إطار النسخة 82 من مهرجان البندقية السينمائي الذي بدأ الأربعاء، ويستمر حتى 6 سبتمبر.

وتشارك في إنتاج الفيلم أيضا شركة "بلان بي" التي يملكها بيت، إلى جانب شركات إنتاج عالمية وإقليمية، مثل "فيلم 4" البريطانية، و"استوديوهات أم بي سي" في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكر "ديد لاين"، الأربعاء.

وأشار الموقع إلى أن نجوم هوليوود براد بيت، خواكين فينيكس، روني مارا، ألفونسو كوارون، وجوناثان غليزر انضموا إلى لائحة المنتجين التنفيذيين للفيلم.

ومن بين الشخصيات العامة البارزة التي انضمت إلى المشروع كمنتجين تنفيذيين، الصحفية التي تحولت إلى منتجة، جيميما خان، ورجل الأعمال الكندي والمؤسس السابق لشركة "ليونز غيت" فرانك جيسترا، ومصممة المجوهرات سابين جيتي.

وسيُعرض الفيلم، الذي يتضمن التسجيل الصوتي الحقيقي لهند رجب قبل استشهادها بلحظات، في مهرجانات تورنتو وسان سيباستيان وبوسان ولندن السينمائية هذا الخريف، حسب المصدر نفسه.

وفي تعليقها على الفيلم، قالت المخرجة بن هنية إن "جوهره بسيط جدًا، لكن يصعب التعايش معه"، وفق ما نقل الموقع ذاته.

وأردفت: "لا أستطيع تقبّل عالم يلجأ فيه طفل إلى المساعدة ولا أحد يستجيب.. هذا الألم، وهذا الفشل، نشعر فيه جميعًا".

وأضافت أن هذه القصة لا تقتصر على الفلسطينيين بقطاع غزة، بل تروي حزنًا عالميًا.

وتابعت: "أعتقد أن الحبكة الأدبية، خاصةً عندما تستمد من أحداثٍ حقيقيةٍ مُوثّقةٍ ومؤلمة، تكون أقوى أدوات السينما، التي تقوم بدورها بحفظ الذكرى ومقاومة النسيان".

وأشار موقع "ديد لاين" إلى أن مهرجان البندقية السينمائي هذا العام سيحمل طابعًا سياسيًا، حيث ستُقام فعاليات دعمًا لقطاع غزة في السبت الأول منه.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.