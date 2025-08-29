مايكروسوفت تطرد اثنين من موظفيها احتجا على تعاون الشركة مع "إسرائيل"

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية للتكنولوجيا طرد اثنين من موظفيها، عقب احتجاجهما على استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أنظمة وبرامج الشركة في الإبادة جماعية التي يرتكبها بقطاع غزة منذ 23 شهرا.

ووفقا لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية، أصدرت مايكروسوفت بيانا الأربعاء، جاء فيه: "عقب انتهاكات خطيرة لسياسات الشركة، تم اليوم فصل موظفَين"، وفق تعبيرها.

وأوضح البيان أن الدخول إلى مكتب براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت خلال الاحتجاج في مقر الشركة كان "غير قانوني" ولم يتوافق مع المعايير التي تتوقعها مايكروسوفت من موظفيها.

وأكد بيان صادر عن مجموعة "لا لاستخدام آزور بالفصل العنصري/ No Azure for Apartheid" التي نظمت الاحتجاج، طرد مهندسي البرمجيات ريكي فاميلي وآنا هاتل.

والثلاثاء، تجمع موظفون حاليون وسابقون من مايكروسوفت وناشطون ومواطنون في مقر الشركة بولاية واشنطن احتجاجا على الخدمات والبنية التحتية التكنولوجية التي تقدمها الشركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المحتجون الذين قالوا إنهم يحتجون على "دور مايكروسوفت في إبادة الفلسطينيين"، الشركة بقطع علاقاتها مع "إسرائيل" ودفع تعويضات للفلسطينيين.

وتدخلت الشرطة واعتقلت 7 أشخاص، بينهم فايملي وهاتل، كانوا يحتجون في مكتب براد سميث.

يذكر أن تحقيقا أجرته وكالة أسوشيتد برس أوائل العام 2025 كشف أن نماذج الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت وOpenAI استُخدمت جزءًا من برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف قصف في غزة ولبنان.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال استخدم البنية التحتية السحابية "آزور" من مايكروسوفت لتخزين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.