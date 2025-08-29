ماليزيا تدعو لتعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة

جددت ماليزيا دعوتها للمجتمع الدولي إلى تعليق عضوية إسرائيل" في الأمم المتحدة، وفرض عقوبات عليها.

وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، في تصريح صحفي: إن ماليزيا قد أثارت هذا الموضوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، وإنه سيجدد هذه الدعوة في الدورة المقبلة.

وأضاف "لقد حان الوقت لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وعلى جميع الدول فرض عقوبات عليها".

وأكد أن فرض عقوبات على "إسرائيل" سيعني تقييد تدفق الأسلحة إليها.

وأشار حسن إلى أن المجتمع الدولي بغالبيته دعا بوضوح إلى منع تنفيذ "إسرائيل" خطتها في احتلال وتدمير قطاع غزة.