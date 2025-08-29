وزارة الصحة: "إسرائيل" تستحدم يوميا روبوتات متفجرة بمدينة غزة

كشف منير البرش المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في تصريحات للجزيرة أن الجيش الإسرائيلي بات يستخدم روبوتات متفجرة بشكل يومي داخل مدينة غزة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين ويضاعف من حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأوضح المسؤول الصحي أن هذه الروبوتات تحمل كميات ضخمة من المتفجرات تصل إلى سبعة أطنان، وتُفعَّل بمعدل يتراوح بين 7 إلى 10 روبوتات يوميًا في أحياء مختلفة من المدينة.

وأشار البرش إلى أن هذه الهجمات دفعت جميع سكان شرق غزة إلى النزوح نحو غرب المدينة، الأمر الذي تسبب بازدياد الكثافة السكانية التي بلغت حوالي 60 ألف نسمة في الكيلومتر المربع الواحد.

وأضاف أن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين أصبح "يوميًا وممنهجًا"، محذرًا من أن استمرار استخدام هذه الروبوتات سيؤدي إلى مجازر واسعة ودمار شامل للبنية السكنية، خصوصًا مع محدودية إمكانيات الإنقاذ والإغاثة في ظل الحصار المستمر.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من خطورة تكتيك "الروبوتات المتفجرة" الذي يستخدم للمرة الأولى بهذا الشكل في مناطق مكتظة بالسكان، ما يفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.