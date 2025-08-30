آخر مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 63025 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159490، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

5:24 طيران الاحتلال يشن غارات تستهدف المناطق الشمالية لمدينة غزة

3:47 إطلاق نار من الطائرات المسيرة الإسرائيلية على منطقة الشارع الثالث في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة

3:45 5 شهداء ومصابون ومفقودون جراء قصف استهدف منزلاً لعائلة الحافي بمخيم النصيرات وسط القطاع عُرف منهم:

1- براء الحافي

2- عبد الله فايد "أبو أيمن"

3- شيماء الحافي"زوجة عبد الله" وأطفالهما

3:55 جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف مباني سكنية في جباليا النزلة شمالي غزة

3:31 إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية محيط نتساريم وسط قطاع غزة

3:30 إصابة خطيرة جراء قيام الآليات الإسرائيلية بإطلاق النار العشوائي تجاه خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

2:57 قوات الاحتلال تفجر روبوتًا مفخخًا لتدمير منازل المواطنين في جباليا النزلة شمال غزة

2:33 استشهاد الشاب يونس الخالدي إثر استهداف الاحتلال لمدينة غزة

1:32 مصادر عبرية: الاتصال بـ4 جنود ما زال مفقودًا بعد معركة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

1:18 مصادر عبرية: حدث أمني جديد في حي الزيتون بمدينة غزة

1:17 مصادر عبرية: مقاتلو القسام شنّوا هجومًا تضمّن كمينًا مفاجئًا لقوات الجيش في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

1:02 مصادر عبرية: الحدث في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة ما زال مستمرًا

1:01 شهيد على الأقل ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال شقة تؤوي نازحين في برج شوا وحصري بحي الرمال غربي مدينة غزة

00:55 قصف مدفعي إسرائيلي في محيط منطقة أبو اسكندر شمالي مدينة غزة

00:51 غارة جوية إسرائيلية في محيط برج شوا وحصري بحي الرمال غربي مدينة غزة

00:47 مصادر عبرية: استمرار البحث عن 4 جنود فقدوا خلال معركة في غزة

00:44 استشهاد سيدة وطفلها باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة

00:41 مصادر عبرية: مخاوف من فقدان 4 جنود خلال معركة في غزة

00:38 مصادر عبرية: عمليات الليلة من أصعب العمليات منذ هجوم 7 أكتوبر

00:36 مصادر عبرية: فقدان جنود في غزة

00:32 إطلاق نار من آليات الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:27 مصابون بغارة جوية إسرائيلية قرب دوار الكرامة شمال غربي مدينة غزة

00:26 مستشفى العودة: وصل المشفى طفلتان شهيدتان و5 إصابات جراء استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" منزلًا في منطقة شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:20 مصادر عبرية: مقاتلو حماس حاولوا أسر جندي

00:12 مصادر عبرية: عمليات إجلاء الجنود الجرحى من قطاع غزة ما زالت مستمرة

00:08 76 شهيدًا في قطاع غزة خلال الـ24 الساعة الماضية

00:05 مصادر عبرية: مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطرة جراء هجمات على الجيش في غزة

00:03 مصادر عبرية: اشتباكات من "المسافة صفر" بقطاع غزة

00:02 شهيدان ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة