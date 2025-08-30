وقفة احتجاجية بتونس ضد الإبادة "الإسرائيلية" في غزة

شارك عشرات التونسيين، مساء الجمعة، في وقفة وسط العاصمة تونس، احتجاجا على الإبادة التي تمارسها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاءت الوقفة استجابة لدعوة من "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" (ائتلاف جمعيات).

وردّد المشاركون في الوقفة شعارات منددة باستمرار الإبادة والتجويع في غزة وأخرى مناصرة للمقاومة الفلسطينية من أبرزها: "يسقط الحصار.. يسقط تجويع الأحرار"، و"يا غزتنا شدي الحيل"، و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، و"لن يسقط غصن الزيتون وتحيا البندقية".

وقالت الناشطة سارة البراهمي، على هامش الوقفة، إن "التنسيقية مرة أخرى أتت لتدعو كل الأحرار في تونس للالتفاف حول المقاومة وحول نضالات شعبنا العربي الفلسطيني".

وأضافت في حديث للأناضول: "نحن موجودون اليوم لنندّد بهذا الحصار الغاشم وهذه الإبادة الغاشمة، وباستعمال التجويع كسلاح حرب، ولكي نقول لأهلنا في غزة إنكم ما زلتم على قيد الوجود".

وتابعت الناشطة بالتنسيقية: "نقول للفلسطينيين إننا نتذكركم في كل صوت وكل صرخة وكل هتاف وتحرك ميداني، سواء كان ذلك بالمظاهرات أو الوقفات أمام سفارات العدوان (في إشارة إلى السفارة الأمريكية)، أو كان بالتحركات كما اليوم بشارع الحبيب بورقيبة".

وأردفت قائلة: "نريد القول إن تونس ستتحول شيئا فشيئا إلى جبهة إسناد حقيقية للمقاومة، ونحن موجودون بإصرارنا وكفاحنا أطول من عمر هذا الاحتلال (إسرائيل)".

وزادت: "نقول أيضا لشعبنا البطل في غزة إننا معكم، عدوّنا عدوكم، جوعكم جوعنا، وصوتنا صوتكم".