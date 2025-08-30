في يومين.. مايكروسوفت تطرد 4 موظفين احتجوا على تعاونها مع "إسرائيل"

فصلت شركة مايكروسوفت الأمريكية للتكنولوجيا موظفَين احتجا على استخدام أنظمة الشركة التكنولوجية وبرامجها في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد يوم واحد من فصل موظفَين لنفس الأسباب.

وتواصل مايكروسوفت، التي تعرضت لانتقادات متكررة بسبب خدماتها وبنيتها التحتية التكنولوجية المقدمة لجيش الاحتلال، قراراتها المثيرة للجدل بحق موظفين، وفقا لشبكة "سي بي إس" نيوز الأمريكية.

والثلاثاء، تجمع موظفون حاليون وسابقون من مايكروسوفت وناشطون ومواطنون في مقر الشركة بولاية واشنطن احتجاجا على تقديم الشركة خدمات وبنية تحتية تكنولوجية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المحتجون الذين قالوا إنهم يحتجون على "دور مايكروسوفت في إبادة الفلسطينيين"، الشركة بقطع علاقاتها مع "إسرائيل" ودفع تعويضات للفلسطينيين.

وتدخلت الشرطة واعتقلت 7 أشخاص كانوا يحتجون في مكتب نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت براد سميث.

يذكر أن تحقيقا أجرته وكالة أسوشيتد برس أوائل العام 2025 كشف أن نماذج الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت وOpenAI استُخدمت جزءًا من برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف قصف في غزة ولبنان.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال استخدم البنية التحتية السحابية "آزور" من مايكروسوفت لتخزين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 شهيدا ، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 317 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.