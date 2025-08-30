الأونروا تطالب برفع حظر وصول المساعدات لغزة

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) السلطات الإسرائيلية برفع الحظر المفروض على وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها للمدنيين في قطاع غزة.

وأكدت الوكالة، في بيان لها، استعدادها لمواصلة عملها الإغاثي، مشيرة إلى أن مخازنها في مصر والأردن ممتلئة بالمواد الإغاثية وقادرة على استيعاب نحو 6 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات.

وأضافت الأونروا أنها تمتلك نظامًا فعالًا لتوزيع المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع داخل القطاع، مجددة دعوتها لنقل المساعدات المنقذة للحياة عبر الطرق البرية بشكل عاجل، لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة.