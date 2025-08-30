إصابة 7 جنود "إسرائيليين" بتفجير ناقلة جند في قطاع غزة

أعلنت مصادر عبرية، صباح يوم السبت، إصابة سبعة جنود بتفجير ناقلة جند الليلة الماضية، في قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن سبعة جنود أصيبوا، بينهم 3 بجروح حرجة، بتفجير ناقلة جند "نمر" الليلة الماضية في القطاع.

وليلة السبت، ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن 3 أحداث أمنية على الأقل وقعت في غزة أخطرها في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وقالت المصادر، وفق ترجمة "صفا"، إن عددًا من الجنود قتلوا وأصيب آخرين في الأحداث الأمنية.

فيما قالت مصادر أخرى إنه تم فقدان الاتصال مع 4 جنود في حي الزيتون خلال معركة دارت في المكان.