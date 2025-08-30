الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

إصابة 7 جنود "إسرائيليين" بتفجير ناقلة جند في قطاع غزة

الرسالة نت - غزة

أعلنت مصادر عبرية، صباح يوم السبت، إصابة سبعة جنود بتفجير ناقلة جند الليلة الماضية، في قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن سبعة جنود أصيبوا، بينهم 3 بجروح حرجة، بتفجير ناقلة جند "نمر" الليلة الماضية في القطاع.

وليلة السبت، ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن 3 أحداث أمنية على الأقل وقعت في غزة أخطرها في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وقالت المصادر، وفق ترجمة "صفا"، إن عددًا من الجنود قتلوا وأصيب آخرين في الأحداث الأمنية.

فيما قالت مصادر أخرى إنه تم فقدان الاتصال مع 4 جنود في حي الزيتون خلال معركة دارت في المكان. 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/306229

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر