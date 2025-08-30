الصحة بغزة: 10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية بغزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، تسجيل 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال.

وذكرت الصحة في بيان مقتضب، أن إجمالي وفيات سوء التغذية ارتفع إلى 332 شهيدًا، من بينهم 124 طفلًا.

ومنذ إعلان (IPC)، سُجّلت 54 حالة وفاة، من بينهم 9 أطفال.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق سلطات الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات محدودة من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة.