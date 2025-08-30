5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية غربي غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عمارة سكنية تعود لعائلة بسيسو قرب مفترق التايلندي غربي مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا.

وأفادت المصادر الطبية بارتقاء 5 شهداء وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وشهد محيط المكان حالة من الدمار الواسع، حيث تطايرت الشظايا وألسنة اللهب إلى المباني المجاورة، في وقت تواصل فيه طواقم الدفاع المدني انتشال العالقين من تحت الركام.

ويأتي هذا القصف في إطار العدوان المتواصل على قطاع غزة، والذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى منذ اندلاع الحرب، وسط استهداف متكرر للأحياء السكنية والبنى التحتية.