63 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم.. بينهم ضحايا مجزرتين غرب المدينة

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت إلى 63 شهيداً على الأقل، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل الذي استهدف عدة مناطق سكنية ومرافق مدنية.

وأفادت المصادر الطبية أنّ مدينة غزة وحدها سجّلت 35 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات طالت أحياء مكتظة بالسكان.

وفي جريمة جديدة، استهدفت طائرات الاحتلال خيمة ومخبزاً شعبياً في حي النصر غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطناً، بينهم 6 أطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى. كما قصفت الطائرات عمارة سكنية تعود لعائلة بسيسو قرب مفترق التايلندي غرب غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

ويواصل الدفاع المدني والأطقم الطبية جهودهم في انتشال العالقين من تحت الأنقاض ونقل المصابين إلى المستشفيات، وسط أوضاع إنسانية مأساوية ونقص حاد في الإمكانيات الطبية والإغاثية.