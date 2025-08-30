أسماء شهداء الحكومة اليمنية في القصف الإسرائيلي الغادر

أعلنت مصادر رسمية يمنية عن استشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء في الجمهورية اليمنية، أحمد غالب الرهوي، إلى جانب عدد من أعضاء حكومته ومسؤولين بارزين، جراء قصف إسرائيلي غادر استهدفهم مساء الجمعة.

وأفادت المصادر أن قائمة الشهداء تضم كلاً من:

وزير الشؤون الاجتماعية: سمير محمد أحمد باجعالة.

وزير الزراعة: رضوان علي علي الرباعي.

وزير الاقتصاد: معين هاشم أحمد المحاقري.

وزير العدل: مجاهد أحمد عبدالله علي.

وزير الإعلام: هاشم شرف الدين.

وزير التربية والتعليم: حسن الصعدي.

وزير الخارجية: جمال أحمد علي عامر.

نائب وزير الداخلية: عبد المجيد المرتضى.

مسؤول العمليات الحربية: صخر الشرقبي.

ويُعد هذا الاستهداف واحداً من أوسع عمليات الاغتيال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق قيادات سياسية في المنطقة، حيث شكّل صدمة كبيرة داخل الأوساط اليمنية والعربية.

وأكدت مصادر يمنية أنّ استشهاد القيادات البارزة سيترك فراغاً سياسياً في الساحة اليمنية، فيما تتوالى بيانات النعي والتنديد من مختلف القوى والأحزاب العربية والإسلامية، معتبرة أن العملية "جريمة حرب تهدف إلى النيل من المواقف اليمنية الداعمة للشعب الفلسطيني".