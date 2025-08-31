مفوض الأونروا: "حان وقت العمل والشجاعة لإنهاء الجحيم في غزة"

صرّح مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن ما يجري في قطاع غزة يفوق كل سوابق التاريخ الحديث، حيث قُتل أعداد كبيرة من الطواقم الطبية والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني بشكل غير مسبوق.

وأشار المفوض إلى أن الجرائم والانتهاكات الجسيمة تُرتكب في ظل غياب أي محاسبة حقيقية، لدرجة أن الفظائع الأخيرة جرى توصيفها بأنها "حوادث مؤسفة"، بينما يستمر إنكار المجاعة التي يواجهها ملايين المدنيين المحاصرين.

وأكد أن الأوضاع في القطاع بلغت حدًا لا يمكن احتماله، قائلاً: "لقد حان وقت العمل، وحان وقت الشجاعة والإرادة السياسية لإنهاء هذا الجحيم على الأرض في غزة".