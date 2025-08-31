الأورومتوسطي: الاحتلال دمّر 93% من الزراعة في غزة وأخرج 1,218 بئراً عن الخدمة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر نحو 93% من القطاع الزراعي في غزة منذ بدء عدوانه المستمر، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد الأمن الغذائي لملايين السكان.

وأوضح المرصد في تقرير صدر اليوم الأحد أن 1,218 بئراً زراعياً خرجت عن الخدمة بالكامل نتيجة القصف المباشر والتجريف الواسع، الأمر الذي أدى إلى انعدام القدرة على ري المزروعات وانهيار الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن هذا التدمير الممنهج يهدف إلى حرمان المدنيين من مصادر غذائهم الأساسية، في وقت يعاني فيه القطاع من مجاعة متصاعدة ونقص حاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الحرب التي تستهدف مقومات الحياة في غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن تدمير الزراعة يمثل سياسة تجويع ممنهجة تدخل ضمن جرائم الإبادة الجماعية.