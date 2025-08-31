الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

غزة: ارتفاع وفيات سوء التغذية إلى 339 بينهم 124 طفلًا

الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد 31 أغسطس/آب 2025، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 339، من بينهم 124 طفلًا.

وأوضحت الوزارة أنه منذ إعلان تصنيف الحالة الغذائية في غزة وفق نظام (IPC)، تم توثيق 61 حالة وفاة إضافية، بينهم 9 أطفال، مؤكدة أن الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الحصار ونقص الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب.

وتحذر المنظمات الإنسانية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع مع استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/306261

كلمات مفتاحية

غزة إبادة تجويع

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر