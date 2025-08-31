غزة: ارتفاع وفيات سوء التغذية إلى 339 بينهم 124 طفلًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد 31 أغسطس/آب 2025، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 339، من بينهم 124 طفلًا.

وأوضحت الوزارة أنه منذ إعلان تصنيف الحالة الغذائية في غزة وفق نظام (IPC)، تم توثيق 61 حالة وفاة إضافية، بينهم 9 أطفال، مؤكدة أن الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الحصار ونقص الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب.

وتحذر المنظمات الإنسانية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع مع استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.