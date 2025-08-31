بريطانيا: الوضع بغزة كارثي ومساعداتنا مرهونة بسماح الاحتلال

وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "كارثي"، مشددًا على أن النساء والفتيات هن الفئة الأكثر تضررًا ومعاناة.

وقال لامي في تصريح صحفي يوم الأحد، إن التقارير الواردة من قطاع غزة ترسم صورة قاتمة للوضع الإنساني.

وركز بشكل خاص على التأثير غير المتناسب للأزمة على النساء والفتيات، اللاتي وصفهن بأنهن "الأكثر معاناة" في ظل الظروف الحالية من نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة قد ساهمت بالفعل في جهود الإغاثة عبر تقديم دعم مالي من خلال "صندوق الأمم المتحدة"، لكنه ربط بشكل مباشر بين فعالية هذا الدعم وبين القرارات الإسرائيلية على الأرض.

وقال : "يمكن لدعمنا المقدم عبر صندوق الأمم المتحدة أن يحدث فرقًا إن سمحت إسرائيل بدخول المساعدات".