الحوثي: الضربة "الإسرائيلية" الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي أدت إلى استشهاد رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة لن تؤثر على موقف اليمن، لافتًا إلى أن المسار في نصرة الشعب الفلسطيني سيتصاعد.

وقال الحوثي في كلمة مصورة "الضربة الأخيرة للعدو لن تؤثر على موقف بلدنا سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي".

وأوضح أن العدو الإسرائيلي استهدف ورشة لحكومة التغيير والبناء الخميس الماضي

وأشار الحوثي إلى أن اعتداء العدو الخميس الماضي أسفر عن استشهاد مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة.

وأضاف "رصيد العدو هو الإجرام وهو يقتل أبناء الشعب الفلسطيني ولبنان وسوريا والعراق وإيران".

وأردف الحوثي "كل ما نقدمه في سبيل الله ليس خسارة".

وشدد على أن ما يفعله العدو الإسرائيلي يوميا بفلسطين وغزة من جرائم رهيبة لا بد من اتخاذ موقف بشأنها.

ولفت الحوثي إلى أن العدو يقترف جرائم تجويع إزاء مليوني مسلم في قطاع غزة.

وأكد أنه لا يمكن أن نقف موقف المتفرجين إزاء جرائم العدو

وتابع الحوثي "إذا تجاهلنا تدنيس العدو لمقدساتنا فإن أمتنا ستصبح عاجزة وفاشلة يسهل السيطرة عليها".

ومضى قائلًا "مسارنا في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر وثابت وتصاعدي".

واستطرد "نحن نواجه العدو في كل ميادين المواجهة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وإعلاميًا".

وشدد الحوثي على أن "شعبنا لن يصيبه الوهن إزاء ما يتعرض له من عدوان".

وذكر "شعبنا يناجي الشعب الفلسطيني نحن معكم وندعمكم".

وجدد الحوثي التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني وهذا موقف راسخ لا يمكن التراجع عنه.

وتابع "شعبنا اليمني سيقف بالمرصاد أمام أي محاولات تهدف لخدمة العدو الإسرائيلي".