الأغذية العالمي: العملية "الإسرائيلية" ستزيد دخول المساعدات صعوبة

قالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن العملية العسكرية الإسرائيلية بمدينة غزة ستزيد دخول المساعدات الإنسانية صعوبة.

وذكرت أن المرحلة الحالية خطيرة، وهناك حاجة لفتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة.

وقبل يومين، حذرت ماكين من تفاقم المجاعة في قطاع غزة، مؤكدة أن السكان "لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء" وأن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع استمرار الحرب والحصار.

وقالت أيضا في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" -بعد زيارتها للقطاع هذا الأسبوع- إنها التقت أمهات وأطفالا يعانون الجوع الشديد، مشددة على أن "المجاعة حقيقية ومستمرة في القطاع".