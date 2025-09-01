الاحتلال يقصف مستشفى شهداء الأقصى وحماس تدين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمبنى العيادات الخارجية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان تهدف إلى تدمير ما تبقى من القطاع الطبي والمرافق المدنية في غزة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن استهداف المستشفيات والمراكز الصحية يأتي في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة لضرب المنظومة الصحية وتجريد المدنيين من حقهم في العلاج والحياة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

ودعت "حماس" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفرض الحماية للمدنيين والمستشفيات والمؤسسات العامة.

وشددت الحركة على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم غير المسبوقة بحق المدنيين، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في حرب الإبادة المروعة ضد أكثر من مليوني إنسان محاصرين في القطاع.