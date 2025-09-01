اليمن.. مئات الطلاب يتظاهرون تنديدا بعدوان "إسرائيل" على غزة وصنعاء

تظاهر مئات الطلاب اليمنيين، الأحد، تنديدا باستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني والعدوان على العاصمة اليمنية صنعاء.

ونظمت المظاهرة بدعوة من مكتب وزارة التربية والتعليم، التابع للحوثيين، وشارك فيها مئات الطلاب في مديرية المراوعة، بمحافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، إلى جانب شعارات تحتفي بقدوم ذكرى المولد النبوي.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء (سبأ)، أن المتظاهرين "رددوا شعارات الغضب تجاه الجرائم الصهيونية في غزة وصنعاء".

واعتبر المتظاهرون أن "التضحيات التي يقدمها أبناء اليمن في معركة إسناد غزة امتداداً للمواقف الراسخة في نصرة قضايا الأمة".

ووجهوا رسائل بأن "دماء الشهداء ستكون مناراً لطريق الحرية والمقاومة، ولن تزيد الشعب اليمني إلا إصراراً على مواقفه الثابتة في نصرة فلسطين".