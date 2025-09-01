عشرات الشهداء في قصف للمستشفيات ونسف للمنازل

في اليوم الـ696 من حرب الإبادة على غزة واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على القطاع، فقصف مستشفى شهداء الأقصى ونفذ عمليات نسف للمنازل، كما استمر في استهداف مدينة غزة في إطار العملية التي أعلن عنها، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وسط موجة نزوح.

وضمن حملة الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع استشهد أمس الأحد 78 فلسطينيا، بينهم 32 من المجوعين، وسط استمرار قوات الاحتلال في تدمير أحياء سكنية بأكملها في أطراف مدينة غزة، في حين يتحدث الجيش الإسرائيلي عن شن عمليات تمهيدا لبدء اجتياح المدينة التي تؤوي حاليا ما يقارب مليون فلسطيني.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

06:46 : أكثر من 4 تفجيرات نفذتها قوات الاحتلال لتدمير منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

06:46 : قوات الاحتلال تنسف عددًا من منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

03:58: من جديد.. قوات الاحتلال تفجر روبوتًا مفخخًا لتدمير منازل المواطنين شمال شرقي حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة

03:57 : وصول عدد من الإصابات اليى مستشفى الشفاء باستهداف خيمة نازحين في محيط مؤن الشاطئ غربي مدينة غزة

03:54 : شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

01:47 : 3 شهداء ومصابون بعضهم بجروح خطرة جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع النفق شمالي مدينة غزة

01:31 : إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

01:19 مصابون باستهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين قرب مسجد حراء في شارع النفق شمالي مدينة غزة

01:19 طائرات الاحتلال تستهدف شقة سكنية في بلوك 7 بمخيم البريج وسط قطاع غزة

01:15 : غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة

01:08 القسام: تمكن مجاهدونا صباح أمس الأحد من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة أرضية شديدة الانفجار مما أدى إلى اشتعال النيران فيها ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء في منطقة النزلة غرب بلدة جباليا شمال قطاع غزة

12:53: غارة جوية إسرائيلية ثانية قرب دوار القوقا بمخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة

12:52: مصابون بقصف إسرائيلي منزلًا قرب نادي الصداقة بمخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة

12:45 : الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائفها تجاه شاطيء بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

12:40: طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا قرب نادي الصداقة بمخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة

12:33 : غارة جوية إسرائيلية شمال غربي مدينة غزة

12:24 : مصابون بقصف إسرائيلي داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة

12:14 : قوات الاحتلال تفجر روبوتًا مفخخًا رابعًا لتدمير منازل المواطنين شمال شرقي حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة