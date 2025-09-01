الصحة: 51 شهيدًا منذ فجر اليوم بينهم 32 من مدينة غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم بلغت 51 شهيدًا، بينهم 32 شهيدًا في مدينة غزة وحدها، جراء القصف المكثف الذي استهدف أحياء سكنية وخيام نازحين في مناطق مختلفة من القطاع.

وأوضحت المصادر أن عشرات الجرحى سقطوا أيضًا، معظمهم من النساء والأطفال، وسط أوضاع إنسانية وصحية متدهورة بسبب انهيار المنظومة الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات.

ويواصل جيش الاحتلال هجماته على مناطق متعددة في شمال ووسط وجنوب غزة، فيما تحذر منظمات إنسانية من تفاقم الكارثة مع استمرار سقوط الضحايا المدنيين بأعداد كبيرة.