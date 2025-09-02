مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ697

ارتقى 78 شهيدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستقبلت المستشفيات جثامين الشهداء على النحو التالي: 33 شهيدًا في مستشفى الشفاء، 17 في مستشفى ناصر، 17 في المعمداني، 6 في مستشفى الأقصى، 4 في مستشفى العودة، وشهيدًا واحدًا في عيادة الشيخ رضوان.

كما اشتعلت النيران في خيام النازحين بمحيط سوق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة بعد إسقاط الاحتلال قنابل إنارة حارقة عليها، فيما فتحت المسيرات الإسرائيلية نيرانها على المنازل والخيام في حي الرمال بالمدينة. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في محيط جسر وادي غزة شمال شرق مخيم النصيرات، واستهدفت مدفعيته منطقة الزرقا شرقي حي الشيخ رضوان. وفي خان يونس، استشهد مواطن من منطقة مساعدات موراج جنوب المدينة.

يأتي ذلك في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ697 على التوالي، بعد تنصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم أمريكي وصمت دولي وخذلان عربي وإسلامي.

منذ استئناف العدوان في 18 مارس/آذار 2025، ارتفع عدد الشهداء إلى 11,426، إلى جانب 48,619 إصابة. بينما بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى اليوم 63,557 شهيدًا وأكثر من 160,660 جريحًا بإصابات متفاوتة.