الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

20 شهيدًا في قصف إسرائيلي متواصل على مدينة غزة منذ الفجر

الرسالة نت

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم السبت شن غارات عنيفة على أحياء متفرقة من مدينة غزة، أسفرت عن ارتقاء 20 شهيدًا وعشرات الإصابات، وسط دمار هائل في منازل المدنيين وممتلكاتهم.

ووفق ما أفادت به مصادر طبية فقد استهدفت طائرات الاحتلال منازل سكنية في مناطق متفرقة من المدينة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال.

وفي حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بعدما قصفت محيط ملعب الوحدة، حيث استشهد 9 مواطنين من عائلة طليب وأصيب آخرون بجروح متفاوتة. وأدى القصف إلى انهيار منازل مجاورة وتضرر واسع في البنية التحتية.

وتشهد أحياء مدينة غزة منذ ساعات الليل قصفًا جويًا ومدفعيًا مكثفًا، تركز على المناطق المكتظة بالنازحين، في وقت تعاني فيه المستشفيات من عجز حاد في القدرة الاستيعابية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يزيد من صعوبة إنقاذ المصابين.

ويأتي هذا التصعيد في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ نحو عامين، والذي أسفر حتى الآن عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، فيما يواجه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفًا إنسانية كارثية في ظل استمرار الحصار وتدمير البنية التحتية ومصادر الحياة الأساسية.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/306303

كلمات مفتاحية

قصف إبادة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر