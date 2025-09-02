بلجيكا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين وتلوّح بعقوبات صارمة ضد (إسرائيل)

أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الشهر في نيويورك، مؤكّدًا في الوقت ذاته نية بروكسل فرض "عقوبات صارمة" ضد الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح بريفو في منشور عبر منصة "إكس"، أن خطوة الاعتراف تأتي انسجامًا مع "موقف أخلاقي وقانوني لا يمكن تأجيله"، مشيرًا إلى أن الإجراءات العقابية ضد إسرائيل ستتزامن مع هذا التحرك السياسي.

ويأتي الموقف البلجيكي في إطار موجة أوروبية متسارعة نحو الاعتراف بفلسطين، بعدما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كشف أواخر يوليو/تموز عن نية بلاده المضي في خطوة مماثلة خلال اجتماعات الأمم المتحدة بين 9 و23 سبتمبر/أيلول الجاري. ومنذ ذلك الحين، أعلنت أكثر من 12 دولة غربية نيتها اتخاذ نفس المسار.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، ارتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين حتى الآن إلى 148 من أصل 193 دولة عضو، فيما تتجه الأنظار نحو فرنسا وبريطانيا وكندا التي لمح قادتها مؤخرًا إلى استعدادهم لاتخاذ خطوات مشابهة.

ويرى مراقبون أن هذا الحراك السياسي الأوروبي يعكس تصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية على الحكومات الغربية، في ظل صور المجاعة والدمار في قطاع غزة المستمر منذ 11 شهرًا، ما يجعل الاعتراف بدولة فلسطين أبعد من كونه إجراء رمزيًا ليصبح رسالة سياسية مباشرة لإسرائيل.