ترامب يحذّر: استمرار حرب غزة يدمّر صورة "إسرائيل" ويضعف نفوذها

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إن على "إسرائيل" أن تُنهي حربها على قطاع غزة سريعًا، لأنها تُلحق ضررًا بالغًا بصورتها في العالم وتفقدها تعاطف الرأي العام الدولي.

وجاءت تصريحات ترامب الداعم الأول لحرب الإبادة الجماعية بغزة في مقابلة مع موقع "ديلي كولر" الأميركي، نُشرت يوم الإثنين بعد تسجيلها يوم الجمعة الماضي، حيث أشار إلى أن "إسرائيل قد تربح الحرب عسكريًا، لكنها تخسر في معركة العلاقات العامة". وأضاف أن استمرار القتال يضعف مكانتها ويضر بمصالحها الإستراتيجية على المدى البعيد.

كما تطرق ترامب إلى تراجع نفوذ اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، موضحًا أنه "قبل 20 عامًا كان لديهم اللوبي الأقوى في الكونغرس، أما اليوم فلم يعد الأمر كذلك، وهذا أمر يفاجئني".

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدرس تقصير مدة الحرب خشية فقدان الدعم الأميركي، إذ أقر أمام وزرائه بأن دعم ترامب "ليس بلا حدود".